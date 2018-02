Durante a apresentação do Observatório da Segurança Privada (OSP), as associações empresariais e organizações sindicais que o compõem, defenderam “uma separação clara” da segurança noite, uma vez que a sua função é diferente e “nada tem a ver” com as empresas de segurança privada.

“A atividade económica dos estabelecimentos de diversão noturna, que têm obviamente a sua segurança, devia estar claramente separada da segurança convencional”, disse aos jornalistas João Carlos Ferreira Lima, coordenador atual do OSP e diretor-geral da Associação de Empresas de Segurança (AES).

Ferreira Lima considerou que devia existir esta separação, uma vez que a segurança convencional é entendida como uma segurança complementar assegurada pelo Estado aos cidadãos.

“A segurança da noite contamina a segurança convencional, desde logo porque há algumas empresas que estão no negócio da segurança da noite e estão a invadir com más práticas a segurança convencional”, afirmou, adiantando que o Estado “parece não estar interessado” nesta separação.