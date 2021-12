"Foi encontrada!", escreveu o governador do estado, Ralph Northam, no Twitter. "Esta é provavelmente a cápsula do tempo que toda a gente estava à procura", adiantou.

Segundo um artigo de um jornal de 1887, a base da estátua do general confederado Robert E. Lee ocultava uma cápsula do tempo contendo relíquias como botões e balas, moedas, mapas, uma estranha imagem do presidente assassinado Abraham Lincoln no seu caixão e outros artigos.

Na semana passada, curadores abriram um recipiente do tamanho de uma caixa de sapatos, encontrada na base da estátua, mas que não era a mencionada no jornal antigo.

A caixa encontrada na segunda-feira tem quase o dobro do tamanho e Northam, que acompanhou o tweet com uma imagem do cofre, alertou que os curadores estudariam primeiro a peça e que não seria aberta na segunda-feira.

Durante a Guerra Civil, o sul confederado separou-se dos Estados Unidos e lutou para manter a escravidão, que o resto do país já tinha abolido.

A estátua de Lee em Richmond, cidade da Virgínia que foi a capital do sul durante o conflito sangrento de 1861-65, está entre os monumentos que foram removidos nos últimos meses por representar os confederados, partidários da escravidão.

A estátua foi alvo de protestos contra o racismo no ano passado após a morte de George Floyd, um homem negro assassinado por um agente da polícia branco no Minnesota.