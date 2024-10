No Instagram, o irmão de Carolina Barbosa refere que o Instituto de Medicina Legal (IML) confirmou que o corpo que deu à costa em Aveiro, a 3 de outubro, na praia da Barra, é da jovem que tinha sido vista pela última vez na zona do Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia.

"Em nome da família, pedimos respeito pela nossa privacidade durante estes dias. Ainda não sabemos o que lhe aconteceu, mas queremos garantir que nenhum de nós vai descansar até termos respostas", pode ler-se.

Em setembro, a família participou o desaparecimento às autoridades. Nessa altura, foi referido que o carro da bióloga tinha sido encontrado com o vidro traseiro partido e a chave na ignição. A porta de casa também foi encontrada aberta.

Tanto amigos com familiares não encontraram uma justificação para o desaparecimento da jovem.