"De forma a contrariar a inatividade de alguns veículos e para incentivar a uma maior rotatividade da frota – e otimizar a sua disponibilidade aos utilizadores – a operadora estoniana pretende evitar que as trotinetes e as bicicletas elétricas partilhadas, depois de utilizadas, sejam deixadas mais escondidas ou em zonas de pouco tráfego", pode ler-se em comunicado divulgado pela Bolt.

Assim, "se um destes veículos não for desbloqueado durante 48 horas, o próximo utilizador que ativar a trotinete ou bicicleta elétrica terá um desconto entre 0,50€ e 1,50€, contribuindo também para uma maior acessibilidade a este tipo de mobilidade".

"Para encontrar estes veículos na aplicação bastará selecionar a opção '2 Rodas' e procurar pelos assinalados com o seu ícone a violeta. Atualmente, os veículos de micromobilidade da Bolt estão já disponíveis em 16 cidades espalhadas de norte a sul do país", pode ler-se. Depois, para "desbloquear a trotinete ou bicicleta e iniciar viagem, necessita apenas de escolher o ícone do serviço e digitalizar o seu código QR".

Frederico Venâncio, responsável de Micromobilidade da Bolt em Portugal, refere que "estes incentivos significam também uma maior probabilidade de ter uma trotinete ou bicicleta elétrica por perto, uma vez que toda a frota estará em movimento".

"Esta implementação ambiciona também que os nossos veículos utilizem cada vez mais eficientemente o espaço público – especialmente quando comparando com os carros privados, que ficam parados 95% do tempo. Acabamos por proporcionar um serviço melhor e mais eficaz a todos os que querem optar pela nova mobilidade, ao mesmo tempo que continuamos a oferecer soluções práticas para continuar a construir cidades para as pessoas, e não para os carros", explica ainda.