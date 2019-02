Carlos Ramalho, presidente do Sindepor (Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal) vai iniciar uma greve de fome, na quarta-feira, em frente ao Palácio de Belém, residência oficial do Presidente da República, até o Governo voltar à mesa das negociações.

"Se era necessário um mártir, ele está aqui. Sou eu, Carlos Ramalho", disse o presidente do Sindepor esta tarde.

"Vou fazer aquilo que ainda não foi feito neste país", continuou, acrescentando que vai "ficar a aguardar o tempo que for necessário, dia e noite", até que sejam retomadas as negociações com o Governo.

O dirigente sindical falava em conferência de imprensa na sede de Évora da UGT, depois de o Ministério Saúde ter anunciado que iriam ser marcadas faltas injustificadas, a partir de quarta-feira, a todos os enfermeiros que adiram à greve.

Esta posição do ministério surge na sequência de um parecer da Procuradoria-Geral da República que considera ilícita a greve dos enfermeiros nos blocos operatórios.

Durante o dia de hoje, Carlos Ramalho tinha já referido que "o Sindepor não vai prescindir daquilo que é um direito legítimo que é o direito à greve". "Vamos manter a nossa posição e vamos dizer aos enfermeiros que temos de nos manter em greve”, disse à agência Lusa Carlos Ramalho, do Sindepor.

O responsável acrescentou ainda que, “se os enfermeiros forem notificados, por escrito, pelos conselhos de administração, para o facto de terem de prescindir desse direito e serem obrigados a trabalhar, irão trabalhar, mas vão preencher um documento a dizer que estão a ser coagidos e obrigados a trabalhar e a abdicar de um direito como é o direito a greve”.

“Se formos obrigados, vamos trabalhar, sob protesto, e apresentar uma queixa crime contra aqueles que nos estão a coagir e ameaçar ilegitimamente”, disse Carlos Ramalho, acrescentando: “Lembro que a homologação do parecer da Procuradoria-Geral da República apenas torna oficial aquilo que é uma posição do Governo. Não é uma decisão jurídica”.

Carlos Ramalho manifestou a posição da Sindepor depois de outra estrutura sindical que convocou a greve dos enfermeiros aos blocos operatórios – a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) – ter pedido para que a paralisação seja suspensa de imediato, dadas as ameaças de marcação de faltas injustificadas a quem faz greve.