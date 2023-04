De acordo com uma notícia do jornal Público, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) reconheceu isso mesmo, no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI). “Verificou-se uma diminuição de 1,5% nos autos decididos, com 905.611, consequência do facto de a ANSR ter estado mais de seis meses sem serviços postais”.

Os documentos consultados salientam também que já em 2021 a "ANSR estivera vários meses sem correio, o que fizera com que descesse o número de multas processadas de perto de 1,6 milhões para menos de 920 mil.

Contactada pelo diário, a ANSR garantiu que não houve atrasos na contratação dos serviços dos CTT. “Os atrasos verificados prenderam-se com dificuldades de índole orçamental, as quais limitaram o desenvolvimento dos procedimentos de contratação”, salientou.