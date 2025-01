De acordo com a informação disponível no ‘site’ da ANA-Aeroportos de Portugal, surgem cancelados pelo menos quatro voos provenientes de Dublin para Lisboa e três em sentido contrário, até ao inicio da tarde. Há também um voo cancelado de Lisboa para Londres.

A Irlanda, assim como a Irlanda do Norte e partes da Escócia, está em alerta vermelho devido aos ventos fortes e as autoridades pediram aos residentes que fiquem em casa.

De acordo com a BBC, os aeroportos de Dublin, Heathrow, em Londres, e Gasgow têm cancelado vários dezenas de voos.

As rajadas de vento recorde ocorreram perto de Galway, na costa oeste do país. O recorde anterior de vento (182 km/h) remonta a 1945 na Irlanda, informou a agência meteorológica nacional.

Eowyn é o nome atribuído pela MET Office (Serviço Meteorológico do Reino Unido) a uma depressão centrada a oeste/sudoeste das ilhas Britânicas.

Os efeitos colaterais da tempestade Eowyn também vão fazer-se sentir em Portugal continental a partir de hoje e até sábado, prevendo-se chuva, vento e agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Também Espanha deverá ser afetada hoje com a chegada da frente atlântica associada à tempestade Éowyn com chuva no oeste da Galiza, que deverá estender-se a outras regiões da península e serão acompanhadas por fortes ventos com rajadas muito fortes.