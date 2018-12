As equipas de socorro resgataram esta terça-feira, cercas das 08:00, o corpo de um homem no rio Côa, nas proximidades de Vila Nova de Foz Côa, que se encontrava desaparecido desde domingo, avançou à Lusa fonte dos Bombeiros.

"As buscas foram retomadas hoje às 07:00, tendo sido o corpo resgatado passado pouco mais de uma hora", avançou o comandante dos bombeiros de Vila Nova de Foz Côa, Rafael Almeida.

Segundo fontes da proteção civil, o alerta para o desaparecimento do homem foi dado pelas 16:13 de domingo.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Foz Côa avançou que "o alerta foi dado via 112 e que o contactante informou que, alegadamente, estaria um corpo a boiar no rio Côa", junto da ponte que faz a ligação entres os concelhos de Vila Nova de Foz Côa e Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda.

Os bombeiros deslocaram-se ao local e a situação relatada não foi verificada, mas constataram que "havia um veículo abandonado em cima da ponte".

Contactos posteriores apuraram que o carro pertence a um homem com 52 anos, residente em Vila Nova de Foz Côa, que "foi dado como desaparecido pela família", disse Rafael Almeida.

No local permanecem 40 elementos, entre GNR, bombeiros de Foz Côa e mergulhadores, apoiados por 12 viaturas, segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil.