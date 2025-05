O anúncio foi feito pelos responsáveis do Rio Ave, nas instalações sonoras do recinto, que serve como casa dos vila-condenses, depois de goradas as tentativas, infrutíferas, de drenar a água que se acumulou no relvado, devido à forte chuva que caiu em Paços de Ferreira desde o início da tarde.

A partida estava inicialmente agendada para as 15h30, mas logo às 15h00 o árbitro da partida deu indicações para que os jogadores interrompessem os exercícios de aquecimento no relvado, e recolhessem ao intervalo.

Já perto da hora do jogo inicialmente agendada, foi anunciado um primeiro adiamento, de 40 minutos, para verificar se a chuva dispersava e as condições de relvado melhoravam.

No entanto, às 16h00 o árbitro Pedro Ramalho, da Associação de Futebol Évora, regressou ao relvado para se inteirar da situação, testando o rolar da bola em diversos locais do relvado, algo que em diversos locais do ‘tapete verde’ não acontecia

No final desse teste, o árbitro reuniu com os responsáveis das duas equipas, dando conta que não havia condições para que o jogo se realizasse hoje.

As duas equipas ainda subiram ao relvado para agradecer aos adeptos, mas recolheram logo depois aos balneários.

O anúncio da nova data foi dado pouco depois, também na instalação sonora do recinto, com o jogo a ficar marcado para as 18h00, de segunda-feira.