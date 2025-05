Criado em 2019 no seio do projeto pedagógico do Teatrão – Oficina Municipal de Teatro (OMT) de Coimbra, o Aluvião é um programa à escala regional “com ambição de contribuir para a vitalidade dos movimentos associativos locais, tão essenciais para a promoção da participação das comunidades em atividades culturais”, lê-se numa nota dos promotores hoje enviada à agência Lusa.

Destacam, por outro lado, que a prática teatral “tem, desde sempre, forte tradição no território que é sulcado pelo último troço do Rio Mondego, de Coimbra até ao mar”.

O festival propõe cinco espetáculos teatrais, o primeiro dos quais no sábado, às 21h30, com produção da Barraca Preta, estrutura sediada na Lousã.

A peça, intitulada “Contenção dos Inconsonantes” e com duração de 90 minutos, centra-se “em questões ligadas à solidão e à exclusão social, num cenário em que a população perde o direito a sentir e a pensar”.

No domingo, pelas 19:00, é a vez da companhia Aguarela de Memórias, da Pampilhosa do Botão, levar à OMT o espetáculo “Sem Raízes”, que olha para a identidade portuguesa “e dá voz a Abril, a partir do instantâneo de um povo revisitado 50 anos depois da Revolução”.

O festival continua em 5 de junho, sempre na Oficina Municipal de Teatro de Coimbra, com o espetáculo “Leandro, Rei da Helíria”, a partir do texto homónimo de Alice Vieira, pelo Grupo de Teatro da Associação Cultural e Desportiva do Casal, da freguesia de Cadima, Cantanhede.

É uma história da tradição popular, “onde se fala de amor, de ingratidão, e do que acontece a um rei quando a coroa lhe cai da cabeça”.

Em 6 de junho, o Grupo de Teatro Experimental “A Fonte”, de Murtede, também no município de Cantanhede, apresenta “C’est la Vie”, uma peça que combina nostalgia e ironia ao longo das quatro estações da vida, retratando a infância, adolescência, vida adulta e a velhice.

“Bem podem esperar sentados” é a proposta do Aluvião para 7 de junho, um espetáculo de teatro constituído por seis peças curtas “sem aparente ligação entre si, mas todas elas, umas mais outras menos, inspiradas no chamado teatro do absurdo”, numa produção da Oficina de Teatro de Alvaiázere, distrito de Leiria.

O festival termina em 8 de junho, com "Vamos Ouvir o Cancioneiro: De Onde Vens... para onde vais" pelo Grupo Folclórico e Etnográfico do Brinca (Eiras, Coimbra).

Um espetáculo que transporta o público ao passado e às vivências de outrora, “à casa dos avós, ao acalento da mãe, aos jogos do terreiro e da escola, aos serões das mulheres, ao trabalho no campo, às lides domésticas, ao namoro, ao cuidar dos filhos, na ida à igreja”, entre outras imagens.