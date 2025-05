A Missão Axiom 4, missão privada e comercial de astronautas à Estação Espacial Internacional (ISS), entrou na reta final e tem dedo de um português.

O fisiologista Emiliano Ventura é a mão que desenhou e preparou o treino físico e mental da tripulação composta pelos quatro astronautas que serão lançados do foguetão Falcon 9 no próximo dia 8 de junho, na Flórida, EUA, 09h11m locais.

Ventura iniciou esta semana junto ao Kennedy Space Center (NASA) , na Flórida, a quarentena final de preparação de Peggy Whitson (comandante norte-americana, veterana da NASA e diretora dos voos espaciais tripulados da Axiom Space), Shubhanshu Shukla (piloto indiano, Organização de Investigação Espacial Indiana) Sławosz Uznański-Wiśniewski (especialista em missões polaco, Astronauta de projeto da Agência Espacial Europeia) e Tibor Kapu (especialista em missões húngaro, Programa Húngaro em Órbita).

Isolados do exterior e visitas autorizadas à distância de seis metros

A reta final de preparação reveste-se ao estilo da Casa dos Segredos e incluiu um programa específico de preparação física e cognitiva, em regime fechado para os astronautas, extensível a toda a equipa de apoio, na qual está incluído Emiliano Ventura, médicos, enfermeiro, especialista em IT e segurança.

Isolados do contacto com o exterior, as visitas ao “bunker” podem, no entanto, ocorrer desde que previamente “autorizadas”. Mas é exigida uma condição: quem visitar terá de estar à “distância de segurança de seis metros”, lê-se na nota enviada à imprensa.

O fisiologista português, fundador da MSI Bioperformance, Motor and Sports Institute, centro de alto rendimento sediado em Madrid, que trabalha, entre outros, com os irmãos Marc e Álex Márquez, pilotos do MotoGP e já trabalhou na F1 (Carlos Sainz Jr), ajudou pilotos portugueses como António Félix da Costa (Fórmula E) e Tiago Monteiro (WTCC), tem a batuta de preparação da tripulação da Missão Axiom 4, “viagem” organizada pela Axiom Space em parceria com a SpaceX e a NASA.

O médico luso, que, anteriormente, já tinha apoiado a terceira missão espacial privada da Axiom Space, a Missão Axiom 3, em 2024, elaborou um programa específico e adaptado às exigências físicas e mentais dos voos espaciais humanos.

“O trabalho é personalizado, de acordo com as necessidades de cada astronauta”

“Na área específica da performance, dedicamos entre duas a três horas diárias à recolha de dados fisiológicos, preparação física e mental e recuperação do corpo”, explica em relação ao plano a ser implementado em terra e em órbita.

“Todo o processo é acompanhado por uma monitorização contínua das métricas essenciais, ajustadas à planificação individual e às necessidades específicas de cada astronauta”, acrescenta citado num comunicado.

“Ajustamos o ritmo circadiano para sincronizar com o fuso horário da Estação Espacial Internacional, preparando um pico de performance adaptado à exigência específica do dia de lançamento”, continua o fisiologista de 46 anos.

Cada um dos astronautas presente nesta quarta missão à Estação Espacial, três deles em estreia e a primeira a incluir astronautas da Índia, Polónia e Hungria, merece uma atenção e um treino individual, justifica o médico responsável pelo apoio à preparação pré-missão, protocolo de quarentena obrigatório e recuperação pós-missão.

“O trabalho é personalizado, de acordo com as necessidades de cada astronauta”, diz.

Dá um exemplo. “Para uma veterana como Peggy Whitson a preparação difere daquela de um militar de elite como Shubhanshu Shukla, astronauta e piloto da força aérea indiana”, refere.

“Ao tirar partido das estratégias inovadoras de desempenho físico e cognitivo, a MSI está a estabelecer novos padrões na gestão da saúde espacial. Esta colaboração não só melhora o bem-estar dos nossos astronautas, como também contribui para o sucesso e segurança globais das nossas missões”, elogia Alex Rubin, diretor do grupo de operações médicas na Axiom Space.