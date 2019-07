Kwen defende que o uso do humor pode ser eficaz na transmissão de ideias: “Se se falar com as pessoas de uma forma divertida, acho que elas ouvem”.

As preocupações com a sustentabilidade ambiental e com a redução do uso de sacos de plástico têm vindo a ganhar expressão em termos legislativos também, no Canadá e nalguns países da Europa, incluindo Portugal.

Seguindo os passos da União Europeia, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, anunciou no início de junho que o Canadá proibirá os plásticos de uso único já em 2021.

Em Portugal, ainda esta semana, a comissão parlamentar de Ambiente aprovou um projeto de lei do partido Os Verdes para proibir a distribuição de sacos de plástico ultraleves e cuvetes de plástico para pão, frutas e legumes no comércio. A votação final será feita em plenário amanhã, dia 19 de julho.

Também na Nova Zelândia entrou em vigor no dia 1 de julho um novo regulamento que proíbe os comerciantes em todo o país de distribuir aos seus clientes sacos de plástico, estando previstas pesadas multas para quem incumprir.