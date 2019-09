"A ocupação do castro de São João das Arribas, em Aldeia Nova, Miranda do Douro, situa-se entre antiguidade tardia e a Alta Idade Média. Esta foi a grande surpresa. Neste último ano, fomos também surpreendidos com o aparecimento de uma muralha com uma arquitetura diferente o que poderá ser um campo de pedras fincadas", revelou à Lusa a arqueóloga Mónica Salgado.

Segundo a investigadora, os campos de pedras fincadas postos a descoberto "são características defensivas do período proto-histórico (Idade do Ferro)".

"Estas áreas onde se encontra a muralha de pedras fincadas começaram a ser estudadas este último ano. Provavelmente, não vamos conseguir compreender na totalidade esta estrutura defensiva. Terá, assim, de ficar para trabalhos futuros", concretizou a arqueóloga.

Os trabalhos de escavações no Castro de S. João das Arribas, em Aldeia Nova, no distrito de Bragança, tiveram o seu início em 2014.

A partir de 2021, os arqueólogos vão voltar ao trabalho para tentar compreender melhor este lugar emblemático, situado em pleno Douro Internacional.

"Vamos entregar um relatório final destas campanhas desenvolvidas ao longo de quatro anos e vamos estudar o espólio cerâmico. Após a conclusão dos estudos, iniciaremos uma outra campanha de escavações", frisou a investigadora.