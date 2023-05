A iniciativa decorre no âmbito do projeto “Peregrino”, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC).

Alunos e docentes vão oferecer “auxílio”, com “aconselhamento, primeiros socorros e, quando necessário, suporte básico de vida às centenas de viajantes em romaria ao Santuário da Cova da Iria”, informou hoje aquela instituição de ensino superior, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Os voluntários da ESEnfC vão estar distribuídos por quatro postos – Campos do Bolão, em Coimbra, e Condeixa-a-Nova (distrito de Coimbra), Redinha (Pombal, distrito de Leiria) e Fátima (distrito de Santarém).

Esta ação decorre ao abrigo de parcerias com o Movimento Mensagem de Fátima, com a Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação do Baixo Mondego) e com os Paramédicos de Catástrofe Internacional, que recentemente deram formação a alguns dos estudantes envolvidos na edição deste ano do projeto “Peregrino”.

“A ESEnfC está, assim, uma vez mais, atenta às necessidades dos romeiros, tendo por base o papel de educação para a saúde que lhe cabe, particularmente em ano de Jornada Mundial da Juventude [JMJ], com a probabilidade de maiores aglomerações nas estradas e caminhos que conduzem a Fátima”, lê-se na mesma nota.

Os voluntários, ao serviço deste projeto, vão fazer também um trabalho de caracterização sociodemográfica e clínica dos peregrinos, com vista ao “desenvolvimento de estudos de investigação no âmbito do apoio à peregrinação”.