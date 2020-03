Em comunicado, o Ministério sublinha que as mais de 700 escolas referenciadas estão a cumprir uma “função social imprescindível”, não só ao receber as crianças e jovens que necessitem de acolhimento, mas também ao garantir o serviço de refeições escolares para alunos carenciados.

Segundo dados oficiais, estas escolas estão a acolher diariamente cerca de 150 filhos de trabalhadores de serviços essenciais, entre profissionais de saúde, dos serviços de ação social e das forças de segurança e de socorro.

Por outro lado, na segunda semana em que as atividades letivas presenciais estão suspensas, a média de refeições diárias servidas no conjunto escolas ultrapassa já as 6.500, um número que, segundo a tutela, tem vindo a aumentar desde o início do processo.

De acordo com os dados referentes à primeira semana, divulgados na sexta-feira, as escolas serviram uma média de 5.500 refeições diárias. “Só na quarta-feira foram servidas cerca de oito mil refeições”, revela agora o ministério.