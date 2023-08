Em comunicado, a Electrão – Associação de Gestão de Resíduos indica que esta campanha, que decorreu entre setembro de 2022 e junho de 2023 e envolveu escolas de norte a sul do país, Açores e Madeira, permitiu recolher 10,4 toneladas de pilhas; 6,3 toneladas de lâmpadas e 284 toneladas de outros equipamentos elétricos usados, como torradeiras, telemóveis ou computadores.

“São resultados que representam um aumento de 12% face à edição anterior, relativa ao ano letivo de 2020/2021, em que foram recolhidas 269 toneladas”, lê-se em comunicado.

A organização aponta que esta campanha se destina a sensibilizar para a necessidade de entrega dos equipamentos elétricos usados para reciclagem e destaca que “o número de escolas inscritas que participam ativamente está a aumentar de ano para ano”.

“As escolas participantes recebem pontos em função das quantidades recolhidas, que são convertidos em prémios. Por cada 10 quilos de pilhas, 10 quilos de lâmpadas ou 100 quilos de equipamentos elétricos usados, cada escola recebe um cheque-prenda no valor de 75 euros”, explica a Electrão.

Nesta edição, houve 177 escolas premiadas, com o valor global dos prémios a ter ultrapassado os 30 mil euros, verba que pode ser trocada por novos equipamentos elétricos.

As três escolas mais premiadas foram a Escola Secundária de Serpa, no distrito de Beja, que “voltou a destacar-se nesta 12.º edição, ao conquistar 1.725 euros em cheques-prenda graças à recolha de 75 quilos de pilhas, 16 quilos de lâmpadas e 21812 quilos de equipamentos elétricos usados”, o Centro de Educação e Desenvolvimento Pina Manique – Casa Pia de Lisboa, com 1.125 euros em cheques-prenda ao recolher 27 quilos de pilhas, 1433 quilos de lâmpadas e 761 quilos de equipamentos elétricos usados, e a Escola Básica e Secundária de Arga e Lima, Lanheses, no distrito de Viana do Castelo, com 50 quilos de pilhas, 680 quilos de lâmpadas e 7630 quilos de equipamentos elétricos usados recolhidos.

Ao longo de 12 edições, esta campanha já permitiu a recolha de mais de seis mil toneladas de resíduos nas escolas aderentes.

O Electrão — Associação de Gestão de Resíduos é a entidade responsável por três dos principais sistemas de recolha e reciclagem de resíduos, gere uma rede de recolha de equipamentos elétricos e pilhas usadas com mais de 9 mil locais de recolha dispersos por todo o território nacional e faz a reciclagem de embalagens em todo o país.