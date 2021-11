A diocese refere em comunicado hoje divulgado que a escultura, de calcário, foi encontrada durante a realização de obras na capela, iniciadas no dia 12 de outubro com a desmontagem do retábulo do altar, com a finalidade de ser conservado e restaurado.

“Posteriormente, no decurso dos trabalhos, foi encontrada enterrada, no local onde assenta o altar de pedra e sobre este o retábulo em madeira, uma escultura de calcário, datada do século XV-XVI”, adianta a fonte.

Segundo Joana Pereira, do Departamento do Património, Cultura, Bens Culturais e Turismo da Comissão de Inventariação e Museologia da Diocese da Guarda, a escultura “encontra-se incompleta e partida em três partes (…) e chegou até aos nossos dias devido ao material em que foi realizada (calcário frequentemente denominado pedra de Ançã) e que foi abundantemente utilizado pelos artistas" no decurso dos séculos XV e XVI.

“Ainda que lhe faltem os braços e parte das pernas, não existem dúvidas que se trata de uma imagem de São Sebastião, surgindo de corpo seminu, no conhecido episódio da sagitação”, explica a responsável, citada na nota.

Joana Pereira acrescenta que o escultor retratou São Sebastião “enquanto jovem, com as mãos atrás das costas, com o corpo coberto apenas por um pequeno calção ajustado no baixo ventre por um laço - o ‘lac d’amour’ que une simbolicamente o homem a Deus - deixando o tronco e as pernas nuas e livres para a ostentação das marcas simbólicas do martírio”.

“A consulta à Memória Paroquial indica-nos que a capela de São Brás já se encontrava erigida em 1758 e o arrolamento dos bens culturais da igreja da Freguesia de Vale de Azares, realizado em 1912, revela-nos a existência de uma imagem de São Sebastião naquele edifício religioso”, acrescenta.

Joana Pereira indica, também, que, em 2008, no âmbito do Projeto de Inventário do Património, móvel e imóvel da Diocese da Guarda “foi inventariada a imagem de São Sebastião (final do século XVIII)”.

“A análise à documentação permite-nos concluir que muito provavelmente aquando da realização do retábulo, no século XVIII, a imagem de São Sebastião agora descoberta terá sido enterrada e substituída pela atual”, conclui.

A diocese da Guarda lembra na nota que a igreja paroquial da Freguesia de Vale de Azares (Celorico da Beira) “preserva também um belíssimo altar, datado do século XVI, realizado no mesmo material [da estátua agora encontrada], recentemente conservado e restaurado”.

“Agora, para além do retábulo, também a escultura de São Sebastião será inventariada, conservada, restaurada e dada a conhecer à comunidade, sensibilizando a paróquia para a importância do seu património religioso”, conclui.