Com recorde pessoal, 8.34,35 minutos (trazia 8.36,95), a portuguesa de 20 anos ficou perto da turca Denis Ertan, terceira, numa final em que se impôs a húngara Ajna Kesely, com 8.29,96 minutos, enquanto a britânica Fleur Lewis (8.33,54) ficou com a prata.