A renovação de Nuno Mendes, avançada de manhã pelo jornal francês L’Equipe, foi confirmada pelos parisienses antes do início do jogo frente ao Mónaco, da 21.ª jornada da Ligue 1, estendendo-se até 2030, enquanto o compatriota Vitinha viu o contrato prolongado até 2029, tal como Hakimi.

Por seu turno, Luis Enrique renovou a ligação ao tricampeão gaulês até 2027, com a agência de notícias francesa AFP a citar uma fonte próxima do clube que revelou que a extensão contratual do técnico já estava assinada desde o início de outubro, após várias semanas de negociações, mas que só hoje foi anunciada.

Hakimi e Nuno Mendes chegaram à equipa francesa em 2021 e vão disputar mais quatro e cinco épocas, respetivamente, na capital francesa, enquanto Vitinha aterrou em Paris na época 2022/2023.

Os três jogadores conquistaram cinco títulos com Luis Enrique desde a chegada do técnico asturiano, no verão de 2023.

Nuno Mendes e Vitinha são dois dos quatro internacionais portugueses ao serviço do PSG, contando com a companhia de Gonçalo Ramos e João Neves.