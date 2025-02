“Teremos, pela primeira vez, com mais força partidos à nossa direita a concorrer – o Chega e a IL – sabemos que o Chega vai ter muitos candidatos que vão dizer que vêm do PSD, já os têm vindo a apresentar. Quero dizer daqui ao país e a cada um de vós, não se preocupem, eles não vão ter nenhum que nós tenhamos escolhido. Eles vão ficar com aqueles que nós não quisemos, só esses”, assumiu.

Hugo Soares falava na sessão de abertura da sétima edição da Academia do Poder Local (APL) do PSD, que decorre até domingo numa unidade hoteleira na cidade da Guarda.

“É bom dizer isto que é para ficar o recado dado já, que é para eu não ter que repetir isto muitas vezes. É assim mesmo, podem ter a certeza. Aconteceu nas listas dos deputados, como vai acontecer nas eleições autárquicas. Eles só ficarão com aqueles que não tiverem lugar dentro do PSD”, reforçou.

O secretário-geral social-democrata defendeu ainda que “não há ninguém que seja convidado para ser candidato pelo PSD que não queira, para ser candidato pelo Chega”, acrescentando: “o que eles vão fazer é aproveitar aqueles que gostavam de ser candidatos pelo PSD e não têm coluna vertebral e vão ser candidatos pelo Chega, são só eles”.

Numa intervenção de 15 minutos, Hugo Soares assumiu que o PSD parte “de uma situação difícil”, depois de ter perdido as eleições autárquicas em 2013, 2017 e, em 2021, o partido recuperou “alguma coisa, mas o ponto de partida é difícil”.

O dirigente social-democrata assumiu que essa posição “não assusta” o partido nem os candidatos e “o objetivo é procurar recuperar a presidência da ANAFRE [Associação Nacional de Freguesias] e a presidência da Associação Nacional dos Municípios” Portugueses (ANMP), porque “é sinal que o PSD ganhou” a maioria das autarquias.

O PSD “está a pensar nas pessoas e na confiança que têm” no partido que trabalha “em função do bem estar das pessoas e das comunidades” e “isso faz uma diferença muito grande, porque assenta num dos maiores ensinamentos” do fundador do PSD, disse.

"Francisco Sá Carneiro ensinou-nos sempre que antes do partido ou antes de qualquer um de nós, aquilo que mais importava era o país, as pessoas, as comunidades e nós temos vindo a dar esse exemplo sempre que governamos”, apontou.

Hugo Soares afirmou ainda que “não há partido nenhum que quando escolhe os seus candidatos, os escolha no pressuposto de que não está a fazer as melhores escolhas”.

“Não acredito. E falo em nome de todos os partidos. […] Nós no PSD procuramos escolher com rigor, com critério, como temos feito”, declarou, afirmando que, se as coisas não correrem bem, o partido “assumirá as suas responsabilidades políticas”.

O responsável social-democrata prometeu que, nestas próximas eleições, o partido vai “apresentar os melhores dos melhores, a seleção nacional” e, “mais de 40 já foram apresentados” e na próxima semana serão “mais umas dezenas”.

“Devo dizer-vos que 99% das escolhas no país estão feitas. O que não significa que tenham de ser públicas ou que queiramos que se saiba já”, disse.

Destacou ainda a presença na academia de Luís Souto, candidato pelo PSD à Câmara Municipal de Aveiro, realçando que terá “um combate muito difícil, mas leal” - frente ao irmão Alberto Souto, pelo Partido Socialista – deixando “a certeza absoluta que vai ganhar a eleição e vai dar continuidade ao excelente trabalho que está a ser feito” nessa capital de distrito.