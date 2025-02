“Com 54 golos e 22 assistências no Mundial, Francisco Costa é o melhor jogador jovem”, comunicou a IHF, reguladora da modalidade a nível planetário, através das redes sociais.

Vice-campeão europeu de sub-20 em 2022, o lateral direito, que completará 20 anos em 16 de fevereiro e atua no campeão nacional Sporting, representou a seleção principal das ‘quinas’ pela terceira fase final seguida, após o Mundial2023 (13.º lugar) e o Euro2024 (sétimo), tendo superando seis concorrentes no prémio de melhor individualidade jovem.

Além do guarda-redes e compatriota Diogo Rêma, Ian Barrufet, Petar Cikusa e Djordje Cikusa (Espanha), Gino Steenaerts (Suíça) e Daniel Bláha (República Checa) tinham sido nomeados para a distinção, cujo vencedor foi revelado no final da derrota de Portugal frente à campeã europeia França (35-34), no jogo de atribuição da medalha de bronze, em Oslo.

Na Unity Arena, a seleção portuguesa chegou ao intervalo a perder por 19-17 e, apesar da boa resposta na segunda parte e dos 73% de eficácia ofensiva de Francisco Costa – oito golos em 11 remates -, não conseguiu evitar a derrota por apenas um golo de diferença, desperdiçando uma bola para a igualdade nos últimos segundos.

Apesar da derrota, a equipa das ‘quinas’ terminou num inédito quarto lugar a 29.ª edição do Mundial, cuja final será disputada hoje entre a Dinamarca, que derrotou Portugal nas meias-finais e é tricampeã em título (2019, 2021 e 2023), e a Croácia, vencedora como país independente em 2003.

Os ‘heróis do mar’ alcançaram o melhor resultado de sempre em fases finais de grandes competições internacionais, incluindo em seis participações em Campeonatos do Mundo (1997, 2001, 2003, 2021, 2023 e 2025), ao melhorarem a 10.ª posição de há quatro anos.

Francisco Costa foi o primeiro andebolista português a receber galardões individuais em Mundiais, ao passo que o irmão Martim Costa e Carlos Resende integraram as equipas ideais dos Europeus de 2024 e 2000 como melhores laterais esquerdos, respetivamente.