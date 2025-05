Nacional

Carlos Cabecinhas

O reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, disse estar convicto de que Leão XIV, hoje eleito Papa, vai continuar o trabalho do seu antecessor e deseja que visite a Cova da Iria.

“É minha convicção de que este homem que tinha sido escolhido pelo Papa Francisco para tarefas dentro da Igreja continuará aquilo que foi o pontificado que o antecedeu, o pontificado do Papa Francisco, um homem atento às dores e às feridas da Igreja e do mundo em que vivemos”, afirmou o padre Carlos Cabecinhas, numa mensagem vídeo disponibilizada à comunicação social.

Rui Valério

O patriarca de Lisboa, Rui Valério, considerou hoje que Leão XIV “é o Papa que a Igreja e o mundo precisam neste momento”.

“É com grande alegria que recebemos a eleição do cardeal Robert Francis Prevost como Papa, adotando o nome Leão XIV. Estes momentos são de particular intensidade para renovar a nossa pertença à Igreja, sempre guiada pelos Pastores escolhidos por Deus para a conduzir até à vida eterna”, escreve Rui Valério numa mensagem divulgada ao final da tarde.

Para o bispo titular da diocese da capital portuguesa, “não pode ser outra a atitude de todo o Patriarcado de Lisboa senão a ação de graças a Deus por este dom tão grande”, pelo que convoca os diocesanos “para corporizar esta ação de graças” na celebração da missa, na sexta-feira, 9 de maio, às 21:30, na Sé de Lisboa.

“Peço também que em todas as igrejas se celebrem Missas com ações de graça por esta intenção (…). Seria bom que se tocassem os sinos das igrejas em sinal de alegria” acrescenta Rui Valério, que expressa ainda a “união, efetiva e afetiva, ao Papa Leão XIV”.

Nuno Brás

O bispo do Funchal, Nuno Brás, saudou a eleição do cardeal norte-americano Robert Prevost como novo Papa Leão XIV, prometendo "estar sempre com ele no serviço do Evangelho e da salvação do mundo”.

Numa nota publicada na página da Diocese do Funchal na Internet, Nuno Brás assegura que reza “para que o seu testemunho, as suas palavras, expressões e gestos inspirem esperança e fortaleçam a fé dos cristãos em todo o mundo e seja voz que anuncie a paz e a fraternidade entre todos os povos”.

Política nacional

Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou hoje uma mensagem de felicitações ao novo Papa, Leão XIV, expressando com "profunda alegria" em seu nome pessoal e em nome do povo português.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa expressa a profunda alegria com que, em seu nome pessoal e em nome do povo português, saúda o Papa Leão XIV", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet .

Luís Montenegro

"Felicito Sua Santidade o Papa Leão XIV pela eleição e desejo um pontificado pleno de luz, humanismo e universalismo. Felicito os católicos portugueses e os católicos de todo o mundo. Que nesta hora internacional de grande instabilidade e incerteza, o Papa Leão XIV e a Santa Sé possam ser ouvidos na promoção da paz, da empatia, da compaixão e da compreensão entre todos", escreveu o primeiro-ministro na rede social X.

Em Santarém, Luís Montenegro falou aos jornalistas, e considerou que a escolha de um papa-norte americano tem um "significado político".

"Creio que a escolha tem significado político, tem significado social e a minha expectativa é de que agora se possa concretizar num pontificado cheio de intervenção positiva, independentemente dos credos de todos aqueles que professam outras fés”, afirmou, alertando que “a Igreja Católica não se esgota apenas nos seus fiéis".

O líder da AD encontrava-se em Fátima quando começou a sair fumo branco da chaminé da Basílica de São Pedro, no Vaticano, o que considerou uma "coincidência muito feliz".

Luís Montenegro foi informado da notícia pela comunicação social quando saía de uma loja de artigos religiosos em Fátima. "Eh lá, viemos a Fátima e há fumo branco", exclamou.

Quando questionado se é um sinal para a campanha da AD, Montenegro respondeu que sim, apesar de não saber de quê.

“Parece de propósito, mas é premonitório. Honestamente, não me tinha passado pela cabeça, mas é uma coincidência muita feliz (…) Esta coincidência, enfim... Dirá qualquer coisa, não sei o que é. Mas a fé também tem este lado misterioso”, afirmou.

“O que eu desejo é que a Igreja Católica continue a afirmar-se como uma casa de fé e de relação espiritual com aqueles que acreditam, mas muito mais do que isso: continue a ser um referencial de intervenção social, de cultura de valores importantes como a solidariedade, do combate à pobreza, entreajuda, paz, numa altura em que o mundo está tão estranho, tão violento, com muitas manifestações de incerteza”, desejou o líder da AD.

Pedro Nuno Santos

O secretário-geral do PS deixou uma mensagem na rede social X para saudar o novo Papa.

"Hoje é um dia importante para o mundo — e não apenas para os católicos — com a eleição de Sua Santidade o Papa Leão XIV. Cabe-lhe agora a responsabilidade de assumir e prosseguir com o legado e o exemplo do Papa Francisco. Dirijo uma saudação especial aos católicos portugueses, que acompanham este momento com fé, sentido de comunidade e esperança renovada. Num tempo de incerteza e conflito, desejo que o novo Papa possa ser um farol de paz, de diálogo e de dignidade humana — princípios que dizem respeito a crentes e não crentes, e que devem inspirar todo o mundo", escreve o líder socialista.

António Costa

O Presidente do Conselho Europeu saudou o novo Papa Leão XIV através da rede social X, onde publicou também uma declaração em conjunto com Ursula von der Leyen.

"Saúdo calorosamente a eleição do novo Papa Leão XIV, um momento de esperança para milhões de pessoas em todo o mundo. Em tempos de divisão e incerteza, a sua liderança espiritual pode ajudar a inspirar unidade, compaixão e paz. A União Europeia e a Santa Sé partilham um profundo compromisso com a dignidade humana. Estou ansioso para trabalharmos juntos na nossa busca compartilhada do bem comum", escreveu o ex-primeiro-ministro.

Nuno Melo

O Presidente do CDS-PP recorreu às redes sociais para felicitar o novo Papa Leão XIV.

"Nas primeiras palavras que proferiu, o Papa Leão XIV falou da paz e pela paz e lembrou a urgência de se construir pontes pelo diálogo entre as nações, valores fundamentais do humanismo", escreveu.

Rui Rocha

O líder da IL desejou hoje “muita sorte e muita capacidade de intervenção no mundo ao novo Papa”, minutos depois de ter saído fumo branco da chaminé da Basílica de Sâo Pedro, no Vaticano.

Em declarações aos jornalistas após ter visitado uma empresa em Vila do Conde, distrito do Porto, Rui Rocha foi questionado se, após a eleição de um novo Papa, espera que a campanha tenha mais atenção mediática.

“Cabe-nos a nós fazer com que essa atenção exista, embora se perceba que é, de facto, uma notícia que tem impacto em todo o mundo, na Europa e em Portugal. Nós cá estaremos para continuar a apresentar as nossas medidas e aquilo que posso fazer é desejar muita sorte e muita capacidade de intervenção no mundo ao novo Papa”, respondeu o líder da IL.

Política internacional

Donald Trump

O Presidente dos Estados Unidos já reagiu ao novo Papa, o primeiro norte-americano, através de um post na sua rede social Truth.

"Parabéns ao Cardeal Robert Francis Prevost, que acabou de ser nomeado Papa. É uma grande honra perceber que ele é o primeiro Papa americano. Que emoção, e que grande honra para o nosso país. Estou ansioso por conhecer o Papa Leão XIV. Será um momento com muito significado!", escreve Donald Trump.

Barack Obama

"A Michelle e eu enviamos os nossos parabéns a um colega de Chicago, Sua Santidade o Papa Leão XIV. Este é um dia histórico para os Estados Unidos, e vamos orar por ele enquanto começa o trabalho sagrado de liderar a Igreja Católica e dar um exemplo para tantos, independentemente da fé", escreveu o ex-Presidente dos Estados Unidos na rede social X.

Volodymyr Zelensky

"Parabéns à Sua Santidade o Papa Leão XIV pela sua eleição para a Sé de São Pedro e o início do seu pontificado. A Ucrânia valoriza profundamente a posição consistente da Santa Sé em defender o direito internacional, condenando a agressão militar da Federação Russa contra a Ucrânia e protegendo os direitos de civis inocentes. Neste momento decisivo para o nosso país, esperamos pelo apoio moral e espiritual contínuo do Vaticano nos esforços da Ucrânia para restaurar a justiça e alcançar uma paz duradoura. Desejo a Sua Santidade Leão XIV sabedoria, inspiração e força, tanto espiritual como física, no cumprimento da sua nobre missão. Ad multos annos!", escreveu o presidente da Ucrânia na rede social X.

Vladimir Putin

O Presidente russo felicitou hoje o novo Papa Leão XIV, de origem norte-americana, e afirmou estar certo que será mantida uma cooperação construtiva entre Moscovo e o Vaticano.

"Estou certo que o diálogo construtivo e a interação estabelecida entre a Rússia e o Vaticano vão continuar a desenvolver-se na base dos valores cristãos que nos unem", disse Vladimir Putin, numa mensagem de felicitações divulgada pelo Kremlin.

Ursula von der Leyen

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reagiu à nomeação do novo Papa através da rede social X, onde publicou uma declaração em conjunto com António Costa.

"Felicitamos sinceramente a Sua Santidade Leão XIV pela sua eleição como Papa e chefe da Igreja Católica.", escreveu von der Leyen.

Roberta Metsola

A presidente do Parlamento Europeu recorreu à rede social X para felicitar o novo Papa.

"Bem-vindo, Papa Leão XIV. Que a vossa liderança da Igreja católica seja um farol de esperança para todos os fiéis. E que sua sabedoria e força continuem a inspirar o mundo enquanto trabalhamos para construir pontes, unidade e paz", escreveu.

Daniel Chapo

O Presidente moçambicano, Daniel Chapo, afirmou hoje que foi "com alegria e júbilo” que Moçambique recebeu a notícia da eleição do Papa Leão XIV, garantindo a disponibilidade para aprofundar os laços com a Santa Sé.

"Moçambique, um país de fé e de convivência inter-religiosa harmoniosa, renova, neste momento solene, a sua firme vontade de continuar a cooperar com vossa santidade para o estreitamento das relações entre a Santa Sé e a República de Moçambique e na promoção de valores comuns que contribuam para a edificação de um mundo mais justo, solidário e humano”, refere a Presidência da República, em comunicado, sobre a mensagem da felicitações enviada pelo chefe de Estado ao novo Papa.

Isaac Herzog

O Presidente de Israel afirmou hoje esperar estreitar relações entre o seu país e a Igreja Católica, após a eleição do novo Papa, o norte-americano Robert Francis Prevost, que adotou o nome de Leão XIV.

“Aspiramos a reforçar as relações entre Israel e a Santa Sé, bem como a amizade entre judeus e cristãos na Terra Santa e em todo o mundo”, declarou Isaac Herzog num comunicado.

Historicamente complicadas, as relações entre o Vaticano e Israel deterioraram-se após o ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano Hamas ao sul de Israel, a 07 de outubro de 2023, e a guerra que Israel desencadeou em retaliação no mesmo dia, na Faixa de Gaza, ainda em curso.

Até à véspera da morte, o Papa Francisco assumiu repetidamente uma posição crítica em relação à guerra em Gaza, o que irritou as autoridades israelitas, que o consideravam pró-palestiniano.

Embora Herzog tenha rapidamente prestado homenagem ao Papa Francisco no dia em que este morreu, 21 de abril, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, demorou mais de três dias a expressar as suas condolências.

Viktor Orbán

"Habemus Papam! Uma nova esperança. Que Deus abençoe o Papa Leão XIV", escreveu o primeiro-ministro da Hungria na rede social X.