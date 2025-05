Em Londres, o único golo da partida, dirigida pelo árbitro português João Pinheiro, e na qual Pedro Neto não saiu do banco, foi apontado por Kiernan Dewsbury Hall, aos 38 minutos.

Na final, que ditará o sucessor dos gregos do Olympiacos e está agendada para 28 de maio, na cidade polaca de Wroclaw, os ingleses vão defrontar o vencedor do embate entre os italianos da Fiorentina e os espanhóis do Bétis, que ainda decorre após o empate no tempo regulamentar.

Caso vença a final, o Chelsea passará a ser o único clube com Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência na história da UEFA.