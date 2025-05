A ação de Trump suscitou críticas de um grupo que representa os bispos católicos de Nova Iorque e de italianos, até porque acontece em pleno período de luto pela morte de Francisco e a poucos dias do início do conclave, a reunião do colégio de cardeais em que é eleito o novo Papa.

A imagem em que Trump surge com as vestes de Pontífice foi partilhada na sexta-feira à noite na rede social Truth de Trump e mais tarde republicada pela Casa Branca na sua conta oficial X.

Desde a morte de Francisco, no dia 21 de abril, que os cardeais católicos têm celebrado missas diárias em sua memória, com o Vaticano a atravessar ainda o período de nove dias de luto oficial.

A imagem de Trump com uma batina branca e dourada e um chapéu de bispo foi o tema de várias perguntas durante o briefing diário de hoje do conclave do Vaticano, com a imprensa italiana e espanhola a lamentar o mau gosto da imagem e a considerá-la ofensiva.

O ex-primeiro-ministro Matteo Renzi, de esquerda, disse que a imagem era vergonhosa: “Esta é uma imagem que ofende os crentes, insulta as instituições e mostra que o líder da direita mundial gosta de fazer palhaçadas”, escreveu Renzi no X.

“Entretanto, a economia americana corre o risco de recessão e o dólar perde valor. Os soberanistas estão a fazer estragos, em todo o lado”, acrescentou o ex-governante.

Já o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, optou por não comentar o sucedido.

Nos Estados Unidos, a Conferência Católica do Estado de Nova Iorque acusou Trump de fazer escárnio: “Não há nada de inteligente ou engraçado nesta imagem, Sr. Presidente”, escreveram. “Acabámos de enterrar o nosso querido Papa Francisco e os cardeais estão prestes a entrar num conclave solene para eleger um novo sucessor de São Pedro. Não troce de nós”.

O jornal italiano de esquerda La Repubblica também apresentou hoje a imagem na sua página inicial, com um comentário acusando Trump de “megalomania patológica”.

Até ao momento, a Casa Branca ainda não reagiu às críticas, nem explicou a razão pela qual o Presidente partilhou a imagem.