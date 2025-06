“Los Angeles esteve segura e calma nas últimas duas noites”, disse o Presidente dos EUA numa mensagem na rede Truth Social, defendendo que, “sem os militares, Los Angeles seria um local de crime como não víamos há anos”.

Desde a passada sexta-feira que a segunda maior cidade norte-americana tem sido palco de protestos contra a detenção de imigrantes ilegais.

Estes protestos ficaram marcados por apedrejamentos contra polícias, queima de veículos e outros atos violentos.

Apesar disso, mais de mil pessoas protestaram pacificamente de novo na quarta-feira, antes da segunda noite de recolher obrigatório no centro da cidade imposto pelas autoridades municipais para evitar pilhagens e vandalismo.

Donald Trump ordenou o envio para Los Angeles de 4.000 reservistas da Guarda Nacional da Califórnia e 700 fuzileiros, um corpo de elite do Exército no ativo, contra a recomendação do governador democrata, Gavin Newsom, e perante o protesto de várias organizações de defesa dos direitos cívicos.

“O governador corrupto Gavin (Newsom) perdeu completamente o controlo da situação. Devia estar a agradecer por o terem salvo, em vez de tentar justificar os seus erros e incompetência!!!”, acrescentou o inquilino da Casa Branca.