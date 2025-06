Pelas 14:45 em Lisboa, o Dow Jones perdia 1,21%, para 42.447,78 pontos.

Já o S&P 500 recuava 0,80%, para 5.996,90 pontos e o Nasdaq caía 0,83%, para 19.499,13 pontos.

O preço do petróleo bruto Texas Intermediate (WTI) registou uma subida de 8,63%, para 73,91 dólares por barril, com o aumentando as preocupações sobre as perspetivas de abastecimento no Médio Oriente.

Wall Street inverteu assim a tendência de quinta-feira, quando fechou em alta, impulsionada por dados de inflação melhores do que o esperado e pelos resultados trimestrais da empresa de tecnologia Oracle, que dispararam 13%.

O Dow Jones Industrials subiu 0,24%, o seletivo S&P 500 avançou 0,38% e o tecnológico Nasdaq ganhou 0,24%.

Israel iniciou na madrugada de hoje uma ofensiva militar contra o Irão com bombardeamentos a instalações militares e nucleares que mataram vários altos oficiais iranianos, bem como cientistas e outros civis.