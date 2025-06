Segundo a Bloomberg, este aumento mostra os receios que uma guerra mais vasta poderá ter numa região que representa um terço da produção mundial de crude.

Os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI), a referência nos EUA, chegaram a ultrapassar os 77 dólares por barril, o maior salto intradiário desde maio de 2020, antes de reduzir os ganhos para negociar perto dos 73 dólares por barril.

Também o preço do gás natural europeu – uma das principais exportações do Oriente Médio – aumentou e a procura por um refúgio empurrou o ouro para mais perto de um recorde.

A rápida subida do petróleo apagou as perdas acumuladas no ano, que tinham sido impulsionadas pelas tensões comerciais globais e por uma aceleração da produção da OPEP+.

O JPMorgan alertou recentemente para o facto de os preços poderem atingir 130 dólares por barril em caso de bloqueio dos fluxos através do Estreito de Ormuz ou de um conflito mais vasto no Médio Oriente, de acordo com a Bloomberg.

O Estreito de Ormuz é uma via navegável no Golfo Pérsico, por onde passa uma grande parte do comércio mundial de petróleo. Ao longo dos anos, o Irão tem visado repetidamente os navios mercantes que atravessam o ponto de estrangulamento, tendo mesmo ameaçado bloquear o estreito no passado.

Israel iniciou na madrugada de hoje uma ofensiva militar contra o Irão com bombardeamentos a instalações militares e nucleares que mataram vários altos oficiais iranianos, bem como cientistas e outros civis.

Os ataques noturnos, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e a central de enriquecimento de urânio de Natanz (centro).

O Governo israelita afirmou que a operação militar vai continuar e as autoridades iranianas prometem uma resposta sem limites aos ataques israelitas.