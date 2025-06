Um responsável da segurança de Israel disse que também o chefe do Estado-Maior iraniano poderá ter sido morto na sequência da ofensiva.

“É provável que o chefe do Estado-Maior iraniano [general Mohammed Bagheri] e os principais especialistas nucleares tenham sido eliminados nos ataques iniciais”, notou, num comunicado, o dirigente, que não quis ser identificado.

O exército de Israel atacou hoje a capital do Irão, com o Governo israelita a afirmar ter como alvo instalações nucleares e militares.

A população de Teerão acordou com o som de explosões, sendo que a televisão estatal iraniana confirmou o ataque.

Não ficou claro até ao momento qual o local atingido, embora o fumo estivesse a subir de Chitgar, um bairro no oeste de Teerão. Não há instalações nucleares conhecidas naquela zona.

Mas na cidade de Natanz, na província central iraniana de Isfahan, onde se encontra uma importante instalação nuclear, também foram ouvidas “fortes explosões”, de acordo com a televisão estatal.

Um oficial militar israelita afirmou que o país visou instalações nucleares iranianas, sem as identificar.

O responsável falou aos jornalistas e pediu para não ser identificado para discutir a operação em curso, que também visa instalações militares.

O preço do petróleo Brent, referência no mercado, disparou com o ataque, subindo quase 5% com a notícia.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, confirmou que o país realizou o ataque, sem revelar o alvo.

“Na sequência do ataque preventivo do Estado de Israel contra o Irão, são esperados imediatamente ataques com mísseis e drones contra Israel e a sua população civil”, disse em comunicado.

Na nota, acrescentou-se que Katz “assinou uma ordem especial declarando a situação de emergência na retaguarda”.

“É essencial ouvir as instruções do comando e das autoridades da frente interna para permanecer em áreas protegidas”, afirmou.

O Irão suspendeu hoje todos os voos no Aeroporto Internacional Imam Khomeini, o principal aeroporto do país, situado nos arredores de Teerão, informou a televisão estatal iraniana.

O país já tinha fechado o espaço aéreo no passado, antes de lançar ataques contra Israel durante a guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas.

O ataque ocorre numa altura em que as tensões atingem novos patamares devido aos avanços do programa nuclear de Teerão.

Na quinta-feira, o Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atómica censurou o Irão, pela primeira vez em 20 anos, por não colaborar com os seus inspetores.

O Irão anunciou de imediato que iria estabelecer uma terceira unidade de enriquecimento de urânio no país e trocar algumas centrifugadoras por outras mais avançadas.

Há anos que Israel alerta que não permitirá que o Irão construa uma arma nuclear, algo que Teerão insiste não querer — embora as autoridades locais tenham alertado repetidamente que poderiam construí-las.

Os Estados Unidos já tinham retirado alguns diplomatas da capital do vizinho Iraque e ofereceram a retirada voluntária às famílias das tropas norte-americanas destacadas no Médio Oriente.

A Casa Branca não comentou até ao momento os ataques israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse anteriormente que pediu ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que adiasse qualquer ação, enquanto o Governo de Washington negociava com o Irão.