Em conferência de imprensa, as autoridades informaram que os dois fugitivos apanhados ontem trabalhavam entre Málaga e Alicante, com identidades e matrículas falsas. Foram encontrados com 50 mil euros e armas.

"Resistiram e tiveram de ser contidos pelas nossa polícias", afirmou o comissário Martinez Duarte, da Polícia Nacional de Espanha. "São pessoas muito violentas".

Rodolfo Lohrman, cidadão argentino, está a ser visto como o "cérebro da operação". "É o principal e juntou-se com outros dois estrangeiros e engendraram esta fuga durante muito tempo", explicou.

Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária, adiantou que os evadidos agora capturados "aguardam extradição para Portugal". Passaram esta noite detidos em Madrid.

"Entre hoje e até domingo os detidos vão ser colocados à disposição das autoridades judiciais", frisou. "Os mandatos de detenção europeus são mais rápidos do que as de extradição internacional. Aguardam a extradição para Portugal. O argentino é procurado por vários países. a detenção tem por base o mandato de detenção europeu emitido pelas autoridades portuguesas", acrescentou.

Sobre a detenção de ontem, terem sido apanhados dois fugitivos foi visto como "uma surpresa" pela PJ. "Pelo histórico, sabíamos que tinha contactos no sul de Espanha. A localização foi um trabalho de filigrana dos colegas espanhóis, sabendo que eles tinham contactos aqui. Foi com surpresa que ontem, quando recebemos o telefonema, [soubemos que] em vez de um detido foram dois. Nunca pensámos que tivéssemos dois. Foi a cereja no topo do bolo", referiu Luís Neves.

Veja o vídeo da detenção:

A cooperação entre as duas polícias

Francisco Pardo Piqueras, diretor-geral de Polícia Nacional de Espanha, realçou a "cooperação entre as polícias" dos dois países que permitiu a detenção dos dois últimos fugitivos de Vale de Judeus. "Quero felicitar pelo trabalho bem feito. O de ontem é mais um exemplo".

As autoridades começaram a cooperação um mês após a fuga e os trabalhos começaram no sentido de identificar qualquer presença em território espanhol.

Por sua vez, Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária, lembrou que este é "um dia feliz" para a força policial e para a justiça.

"Havia suspeitas de que o território de Espanha pudesse ser utilizado na fuga", recordou, notando também o trabalho conjunto "como um só corpo policial".

"Na polícia pensamos também na família das vítimas e nas vítimas. E por isso, damos uma saudação às famílias que estão à espera disto, que quando esta gente fugiu da cadeia, ficaram destroçadas", disse ainda.

Os cinco fugitivos

Rodolfo Lohrman, cidadão argentino, de 59 anos, e Mark Roscaleer, britânico, de 35, os últimos dois de cinco reclusos que tinham fugido do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, no distrito de Lisboa, foram ontem capturados em Alicante, Espanha, anunciou a Polícia Judiciária.

Além de Rodolfo Lohrman e Mark Roscaleer, tinham fugido em 7 de setembro de 2024 do da prisão de Vale de Judeus, em Alcoentre, no concelho da Azambuja, os portugueses Fábio Loureiro e Fernando Ribeiro Ferreira e o georgiano Shergili Farjiani.

Fábio Loureiro, de 33 anos, foi capturado em 7 de outubro em Tânger, Marrocos, e aguarda extradição para continuar a cumprir a pena de 25 anos a que tinha sido condenado.

Um mês mais tarde, Fernando Ribeiro Ferreira, de 61 anos, e condenado a 24 anos de prisão, foi detido numa casa numa pequena localidade do concelho de Montalegre, no distrito de Vila Real.

Shergili Farjiani, de 40 anos, a quem fora aplicada uma pena de sete anos, foi capturado em Itália em 10 de dezembro de 2024.