As imagens da chaminé da Capela Sistina durante a primeira votação, no dia de ontem, ficam marcadas pela presença de várias gaivotas no telhado.

Em 2013, uma gaivota destacou-se também nas proximidades antes da eleição do Papa Francisco, pelo que os mais atentos começam a partilhar reações nas redes sociais.

Esta manhã, durante a segunda votação — a primeira desta quinta-feira —, mesmo antes de o Vaticano entrar em directo com o grande plano da chaminé já se ouviam as gaivotas na praça.

Entretanto, por volta das 09h30, as aves voltaram ao seu lugar de destaque junto à chaminé.