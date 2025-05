Donald Trump anunciou hoje um acordo comercial entre o Reino Unido e os Estados Unidos, classificando-o como “total e abrangente”.

Na sua rede social, Truth Social, escreveu: "O acordo com o Reino Unido é total e abrangente, e vai consolidar a relação entre os Estados Unidos e o Reino Unido por muitos anos. Dada a nossa longa história e aliança conjunta, é uma grande honra ter o Reino Unido como o nosso PRIMEIRO anúncio. Muitos outros acordos, que se encontram em fases avançadas de negociação, virão a seguir!".

Starmer fará declaração sobre negociações comerciais com os EUA após relatos de acordo

Downing Street anunciou que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, fará uma declaração esta quinta-feira sobre as negociações comerciais com os Estados Unidos, em resposta às recentes atualizações.

O acordo deverá centrar-se na redução das tarifas aplicadas pelos EUA a produtos específicos, como o aço, o alumínio e os automóveis britânicos.

O prota-voz do Governo britânico acrescentou que: "O primeiro-ministro agirá sempre no interesse nacional do Reino Unido – em prol dos trabalhadores, das empresas e das famílias. Os Estados Unidos são um aliado indispensável, tanto do ponto de vista económico como da segurança nacional".

Espera-se uma comunicação ao final da tarde. Ainda não se sabe se as conservações já terminaram, nem se a redução das tarifas será temporária ou permanente.

Já se esperava este momento

Duas fontes familiarizadas com o assunto revelaram ao The Guardian que era esperado que Trump anunciasse estrutura de acordo comercial com o Reino Unido nos próximos dias, após ter dado pistas sobre um grande anúncio com um “país importante e altamente respeitado”.

Os detalhes do possível acordo ainda não são claros. Este é o primeiro esclarecimento desde que a administração americana impôs tarifas generalizadas aos seus parceiros comerciais no mês passado.

No dia anterior, numa publicação na Truth Social a antecipar o anúncio, Trump lançou o suspense ao não revelar o nome do país nem os termos do acordo: “Grande conferência de imprensa amanhã de manhã, às 10h00, no Salão Oval, sobre um GRANDE ACORDO COMERCIAL COM REPRESENTANTES DE UM PAÍS GRANDE E ALTAMENTE RESPEITADO. O PRIMEIRO DE MUITOS!!!”

Os Estados Unidos e o Reino Unido estão em negociações há semanas, à procura de um acordo rápido. As conversações incluem a redução de tarifas britânicas sobre automóveis e produtos agrícolas dos EUA, bem como a diminuição de impostos britânicos sobre empresas tecnológicas norte-americanas, segundo uma das fontes.

Timothy Brightbill, advogado especializado em comércio internacional da firma Wiley Rein, disse ao New York Times que o anúncio será provavelmente “apenas um acordo para iniciar negociações, identificando um quadro de temas a discutir nos próximos meses”.