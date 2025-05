Um ciclista pedala na Volta com um autocolante no guiador da bicicleta indicando os principais pontos da etapa. O pelotão nacional usa ‘auxílios de memória’ nas bicicletas, uma originalidade relativamente às equipas estrangeiras que, garantem os seus utilitários, é essencial durante as etapas da Volta a Portugal. Há ‘stickers’ informativos para todos os gostos: uns de inspiração motivacional, como os da Efapel (o hashtag #estaescrito encabeça as indicações), outros do mais simples possível, como o eram os da Rádio Popular-Boavista, outros ainda com códigos de cores. (ACOMPANHA TEXTO DE 14/08/2021). NUNO VEIGA/LUSA

