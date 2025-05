Felipe VI discursava no encerramento da 18.ª cimeira Cotec Europa, no Convento de São Francisco, em Coimbra, em que também intervieram os presidentes de Itália, Sergio Mattarella, e de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Numa intervenção em que, além de castelhano, falou em português e italiano, o Rei de Espanha realçou a inscrição em latim na entrada da Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra que incentiva o uso dos livros como armas para obter sabedoria.

O monarca espanhol afirmou que, "no contexto atual, e num fórum como o Cotec Europa estas palavras não só mantêm o seu poder simbólico, como adquirem um significado muito pertinente" e "interpelam diretamente" os cidadãos europeus perante os desafios que os enfrentam.

Segundo Felipe VI, "o conhecimento não é apenas a melhor garantia de progresso, mas também um fator decisivo para a defesa e a segurança", constituindo "um princípio-chave da nova ordem geoestratégica".

"Precisamos de conhecimento não só para desenvolver tecnologia, novas formas de nos organizarmos e outras formas de inovação, mas, acima de tudo, para proteger tudo o que alcançámos juntos nas últimas décadas: uma paz duradoura, uma economia aberta e diversificada, um espaço para a democracia e a liberdade, e uma aliança sólida para enfrentar os grandes desafios económicos, sociais e ambientais", defendeu.

"Tudo isso está em risco se não reagirmos a tempo, com sabedoria, vigor e audácia, sem nos afastarmos dos nossos valores e princípios", considerou Felipe VI, subscrevendo o lema deste encontro Cotec Europa, "Apelo à ação".

Marcelo recebe elogios de Felipe VI e Mattarella no seu último encontro Cotec

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu hoje agradecimentos e elogios do Rei de Espanha "pelo seu apoio constante" e "atitude positiva" e do Presidente de Itália pelo "incansável empenho" no projeto europeu.

“Neste último encontro em que contamos com a presença do Presidente Rebelo de Sousa, gostaria de lhe agradecer por todos estes anos de trabalho em conjunto, por estar sempre pronto a ajudar, pelo seu apoio constante, pela sua atitude positiva e pelas seus bons conselhos, que, tal como os do Presidente Mattarella, considero muito valiosos”, disse o monarca espanhol.

“Foi uma verdadeira honra partilhar, não só estes fóruns Cotec Europa, mas também muitos outros momentos ao longo destes anos”, acrescentou Felipe VI, que falou em português nesta parte final do seu discurso.

Antes, o Presidente de Itália dirigiu-se a Marcelo Rebelo de Sousa, no início da sua intervenção, prestando “homenagem à sua determinação em representar os valores da democracia e do diálogo entre países, e pelo seu incansável empenho no projeto comum de integração europeia”.

Os encontros Cotec Europa, que reúnem membros das associações empresariais Cotec de Espanha, Itália e Portugal, realizam-se anualmente, de forma rotativa, nestes três países e têm juntado nos últimos anos Marcelo Rebelo de Sousa, Felipe VI e Sergio Mattarella.

Este foi, em princípio, o último encontro com a participação de Marcelo Rebelo de Sousa, que está a menos de um ano do fim do seu segundo e último mandato.

A 18.ª cimeira Cotec Europa começou na terça-feira e termina hoje, coincidindo com o período de campanha oficial para as eleições legislativas antecipadas de domingo em Portugal.

Antes dos discursos dos três chefes de Estado, houve uma intervenção do ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE) e antigo primeiro-ministro italiano Mario Draghi, sobre inovação e competitividade.

Na terça-feira, o chefe de Estado português presidiu à cerimónia de atribuição de doutoramentos honoris causa ao Rei de Espanha e ao Presidente de Itália pela Universidade de Coimbra.