Pepe vai assim somar a sua quinta presença num Europeu, igualando o croata Luka Modric, e tornar-se no jogador mais velho a atuar na competição, aos 41 anos de idade.

Já Cristiano Ronaldo fará a sexta presença em Campeonatos da Europa, um novo recorde na competição.

Na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha, o guarda-redes Diogo Costa, como já sido tinha anunciado pelo próprio selecionador Roberto Martínez, será o dono da baliza, enquanto Diogo Dalot e João Cancelo vão aparecer nas alas.

À frente do trio de centrais vão estar Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, com a ausência de João Palhinha a ser uma das surpresas das escolhas de Martínez.

Na frente, Cristiano Ronaldo vai ter a ‘ajuda’ de Rafael Leão, que, para este jogo, ganhou a luta pela titularidade a João Félix e Diogo Jota.

Do lado da República Checa, destaque para as presenças do avançado Patrik Schick e do capitão e médio Tómas Soucek, as duas grandes figuras da equipa. O lateral David Jurasek, jogador ligado ao Benfica, começa a partida no banco.

O encontro está agendado para as 21:00 (20:00 de Lisboa) e terá arbitragem do italiano Marco Guida.

Já hoje, em Dortmund, no arranque oficial do Grupo F, a Turquia bateu a Geórgia, por 3-1.