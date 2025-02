O ministro do Interior da Áustria, Gerhard Karner, classificou, este domingo, o esfaqueamento que matou um adolescente e feriu outras cinco pessoas no sul do país no sábado como um "ataque islamista".

"É um ataque islamista que tem ligações com o EI [grupo jihadista Estado Islâmico]", afirmou o ministro em Villach, cidade do sul da Áustria onde ocorreu o incidente. O suspeito, um requerente de asilo sírio de 23 anos, foi radicalizado on-line "num curto espaço de tempo", acrescentou o político conservador. O ataque, que ocorreu pouco antes das 16h00 locais no centro da cidade, chocou o país de nove milhões de habitantes, onde a extrema-direita obteve uma vitória histórica nas eleições parlamentares de setembro. Um estafeta de comida — também originário da Síria — viu o que estava a acontecer e atropelou o agressor com o seu veículo, que ficou levemente ferido e pôde ser detido "logo após o ataque", disse Rainer Dionisio, porta-voz da polícia. Um adolescente de 14 anos foi morto neste ataque com uma faca e cinco outros homens ficaram feridos, dois deles em estado grave, segundo a polícia.