O homem de 63 anos caiu de um miradouro com vista para o monumento histórico. Autoridades espanholas investigam as circunstâncias do acidente.

Um cidadão britânico, de 63 anos, morreu este sábado após cair do miradouro Postigo del Consuelo, com vista para o icónico aqueduto romano de Segóvia, em Espanha. Segundo o The Guardian, o homem encontrava-se na cidade desde quinta-feira, acompanhado por duas outras pessoas. A queda terá ocorrido por volta das 13h00 locais. Pensa-se que a vítima estivesse sentada no parapeito das escadas que dão acesso ao miradouro e que tenha perdido o equilíbrio, caindo de costas para o vazio. O local, apesar de muito procurado por turistas e habitantes locais pelas vistas panorâmicas que oferece sobre a cidade e o aqueduto, não possui uma proteção robusta em toda a extensão da plataforma. Os serviços de emergência foram rapidamente mobilizados para o local e tentaram reanimar o homem, sem sucesso. A identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades espanholas, mas sabe-se que era portador de passaporte britânico. Foi aberta uma investigação judicial para apurar os factos e recolher testemunhos e provas que permitam esclarecer as circunstâncias exatas da queda.