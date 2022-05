“Ainda temos que crescer muito e agora temos a serenidade para fazê-lo”, disse em conferência de imprensa o diretor-geral Massimo Rivola, saudando em particular “a harmonia que Aleix conseguiu construir com a moto e com a equipa”.

O espanhol Aleix Espargaró, de 32 anos, considerado o ‘capitão’ da equipa italiana, representa a Aprilia desde 2017 e na época passada passou a ter a companhia do compatriota Maverick Vinales, de 27 anos, proveniente da Yamaha.

Aleix Espargaró, que soma três pódios consecutivos (Portugal, Espanha e França), está apenas a quatro pontos do francês líder e detentor do título Fabio Quartararo antes do oitavo Grande Prémio da temporada em Mugello, no domingo.

As escolhas da Aprilia para o biénio 2023/24 conhecem-se bem, tendo competido juntos na Suzuki há alguns anos.

“Trabalhámos muito e crescemos juntos. Éramos uma esperança, somos uma realidade. Em 2021 já tínhamos visto sinais claros do nosso progresso e agora podemos lutar com os melhores”, refere Aleix Espargaró num comunicado da equipa.