Técnicos ligados à política indígena e ex-coordenadores-gerais da divisão de Índios Isolados e de Recente Contacto da Direção de Proteção Territorial da Funai (CGIIRC) divulgaram uma carta aberta em que criticam a exoneração de Bruno Pereira, responsável por chefiar o departamento de tribos isoladas.

“Chamamos a atenção para o crime de genocídio em curso, pelos frequentes cortes e bloqueios impostos à Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contacto e, neste momento, pela exoneração do coordenador-geral Bruno Pereira. Ressalte-se que possíveis interferências ideológicas como as que estamos a presenciar nos quadros técnicos da Funai, em especial, desta coordenação geral é da maior gravidade”, diz a carta.

A Funai é o órgão indígena oficial do Estado brasileiro. Bruno Pereira era responsável por um dos setores mais técnicos do órgão, coordenando 11 equipas que atuam na região amazónica, na proteção de índios que ainda não tiveram contacto com a restante população ou que tiveram recentemente a sua primeira interação.

Segundo o jornal o Globo, este ano, Bruno Pereira chefiou uma mega-expedição (a maior dos últimos 20 anos no país) ao Vale do Javari – que tem uma das maiores concentrações de povos isolados no mundo – no Oeste do Amazonas.