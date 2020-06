“O que queremos perceber é qual o tempo de transmissibilidade do vírus e isso é importantíssimo porque pode permitir tornar menor o tempo de internamento das pessoas”, afirmou Margarida Tavares, investigadora do ISPUP.

Em declarações à Lusa, a médica infecciologista no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, salientou ser “extremamente relevante” desenvolver um estudo longitudinal para encontrar respostas para esta questão, uma vez que não se sabe quanto tempo o vírus “fica no organismo”.

“A partir do momento em que saibamos que uma pessoa não reinfeta e saibamos quanto tempo é que ela é capaz de infetar, é um avanço gigantesco”, salientou.

O projeto, desenvolvido no âmbito da 2.ª edição da linha de financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), ‘RESEARCH 4 COVID-19’, além do período de transmissibilidade do SARS-CoV-2, vai também debruçar-se sobre a evolução do perfil imunológico dos doentes com a covid-19.