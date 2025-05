No episódio do podcast Top of Mind, a médica Margarida Santos conversa com Susana Heitor, médica de medicina interna, sobre um modelo que trata o bem-estar como um todo e onde a medicação não é o único caminho possível. A prescrição social tem como objetivo ligar os utentes aos recursos da sua comunidade, de forma personalizada e próxima. Atividades como jardinagem, grupos de leitura ou caminhadas podem fazer a diferença na gestão da doença crónica, na saúde mental e até na prevenção de internamentos.



"Estamos habituados a pensar que saúde é ir ao médico, fazer exames e tomar medicamentos. Mas a saúde acontece sobretudo fora do consultório", afirma Susana Heitor no episódio. Os números ajudam a perceber a urgência desta abordagem. Em Portugal, 24,1% da população tem mais de 65 anos e muitos vivem sozinhos.

No Reino Unido, mais de 60% dos médicos de família já utilizam a prescrição social. Por cá, o conceito começou a ser implementado em 2018 e tem vindo a ganhar terreno com o apoio da Escola Nacional de Saúde Pública e de vários parceiros locais. "A saúde precisa de tempo, de escuta e de contexto. E isso começa por perguntar: o que é importante para si?", destaca Susana Heitor.

Os benefícios são reais. Redução do uso de medicamentos, menos visitas às urgências, maior adesão aos cuidados de saúde e uma melhoria significativa na qualidade de vida. Ainda assim, os desafios são muitos: falta de literacia em saúde, pouca articulação entre serviços e a necessidade de financiamento estruturado. Mas há vontade, há projetos a nascer, e sobretudo há uma mudança de paradigma a acontecer.

A prescrição social mostra que, por vezes, o melhor remédio pode ser o mundo lá fora. E o bem estar começa no encontro com os outros.

O episódio “Prescrição Social: e se o médico prescrevesse cultura e natureza?” está disponível nas plataformas de streaming.

O Top of Mind é um podcast da BIAL, produzido pela MadreMedia e apresentado por Margarida Santos. O Podcast em que o conhecimento tem a palavra, é um espaço onde a ciência e a medicina inspiram e transformam.