Durante uma conferência de imprensa na Sala Oval, Trump elogiou Musk como “um dos maiores inovadores do mundo” e agradeceu o trabalho feito para tornar o Governo mais eficiente. Musk prometeu continuar a ser “amigo e conselheiro do presidente” e a colaborar com a Casa Branca.

Musk explicou ainda que o hematoma no seu olho direito foi provocado pelo filho, enquanto brincavam. O empresário estava vestido com uma t-shirt onde se podia ler “DOGEfather”, uma brincadeira com o nome do seu departamento e o filme “O Padrinho”.

O objetivo do DOGE era cortar custos e acabar com desperdícios no Governo. Musk afirmou que, embora o seu mandato tenha terminado, este é só o começo das reformas e espera poupar mil milhões de dólares a longo prazo.

Durante o seu tempo de trabalho no governo, Musk recrutou uma equipa jovem para ajudar a melhorar a eficiência em várias agências federais. No entanto, enfrentou resistência e críticas, incluindo atos de vandalismo contra carros Tesla e suspeitas de usar informação privilegiada para beneficiar as empresas de que é proprietário.

Musk também atacou a imprensa durante a conferência, em especial o jornal The New York Times, depois de um artigo o acusar de consumo excessivo de drogas na campanha eleitoral.

Apesar das polémicas, Trump afirmou que Musk aceitou os ataques porque “ama o país” e destacou o crescimento dos Estados Unidos como “o país mais quente do mundo neste momento”.

Agora, Elon Musk enfrenta o desafio de recuperar a sua reputação e continuar os seus negócios depois desta experiência no Governo.