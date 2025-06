O jornal norte-americano referiu na sexta-feira que o homem mais rico do mundo consumiu tanta cetamina — um poderoso anestésico — que desenvolveu problemas na bexiga.

Acrescentou que Musk tomou ecstasy, cogumelos alucinogénios e viajou no ano passado com uma caixa de comprimidos. E que não se sabe se ele consumiu drogas enquanto chefiava o chamado Departamento de Eficiência Governamental (Doge), após Trump tomar posse em janeiro.

"Para que fique claro, NÃO estou a consumir drogas! O New York Times mentiu descaradamente", escreveu Musk no sábado na sua rede social X.

"Experimentei cetamina ‘receitada’ há alguns anos e falei sobre isso no X, por isso nem sequer é notícia. Ajuda a sair de estados mentais obscuros, mas não a tomei desde então", acrescentou.

Musk evitou inicialmente responder a uma pergunta sobre o consumo de drogas durante uma aparição com Trump na sexta-feira na Sala Oval, na qual o CEO da Tesla e da SpaceX foi visto com um olho negro, na sua despedida formal como principal responsável pelo severo corte de despesas públicas promovido por Trump com o Doge, que levou ao despedimento de dezenas de milhares de funcionários públicos.

A lesão gerou grande atenção, pois surgiu imediatamente após a reportagem do New York Times sobre o alegado consumo de drogas. O jornal recordou comportamentos erráticos de Musk, como a saudação entusiástica ao estilo nazi no ano passado.

Musk garantiu que se magoou enquanto brincava com o filho mais novo, chamado X, ao pedir-lhe para acertar na cara.

Mais tarde, na sexta-feira, quando um jornalista perguntou a Trump se estava ciente do “consumo regular de drogas” por parte de Musk, o magnata republicano respondeu: “Não estava”. “Acho que o Elon é um tipo fantástico”, concluiu.

O bilionário admitiu noutras ocasiões consumir cetamina, indicando que lhe foi receitada para tratar um "estado de humor negativo" e sugerindo que o uso de drogas beneficiou o seu trabalho.