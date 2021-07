Conta o The Guardian que a mala caiu de uma aeronave que se deslocava para a cidade de Baratili San Pietro e aterrou no telhado de uma casa, danificando um painel solar.

Ao ouvir o estrondo provocado pela queda, os donos da casa chamaram a polícia, que encontrou uma mala preta com 8,5 kg de cocaína pura, no valor de mais de 9 milhões de euros. "Está a chover cocaína na Sardenha", noticiou a imprensa italiana sobre o incidente de 28 de março, comparando-o com as táticas utilizadas por traficantes de droga na América do Sul.

Ao longo destes meses o sucedido tem estado a ser investigado e a polícia deteve o piloto do avião na passada terça-feira. Com a ajuda de depoimentos de funcionários do aeroporto e registos de reabastecimento da aeronave, as autoridades identificaram o piloto como Francesco Rizzo, de 28 anos. Segundo a Ansa, agência de notícias italiana, a polícia seguia os movimentos do piloto há três meses.

A investigação revelou ainda que o avião descolou de um pequeno aeroporto de Roma e passou pela província de Nuoro, no nordeste da Sardenha, antes de seguir para oeste até Baratili San Pietro, na província de Oristano, onde desapareceu do radar por cerca de 20 minutos.

Este desaparecimento coincide com minutos antes de a mala ser largada, já que o voo acontecia a uma altitude muito baixa. "A análise do GPS localizado a bordo do avião confirmou que durante aqueles 20 minutos a aeronave deu várias voltas na área acima do local [onde a mala] foi descoberta", disse a polícia.

A polícia está ainda a procurar os traficantes de droga que deveriam ter recebido a mala com a cocaína.

Este incidente foi oficialmente o primeiro na Sardenha, mas as autoridades suspeitam que droga tenha "caído do céu" na ilha anteriormente, sem ter sido detetada.