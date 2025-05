Depois de André Ventura ter sido hospitalizado duas vezes esta semana, por se ter sentido mal durante ações de campanha, o partido anunciou que o líder “não estará mais na campanha”, atendendo às últimas informações médicas.

O Chega decidiu manter a agenda, com a ‘caravana’ do partido a arrancar o dia no Mercado do Livramento, em Setúbal, e encerrando com uma arruada no Chiado, em Lisboa.

Também pela capital, estará o líder da AD, Luís Montenegro, que começa o dia com a tradicional descida no Chiado, seguindo depois para um almoço com mulheres na Estufa Fria. A campanha da AD, coligação que junta PSD e CDS-PP, encerra com um comício no Campo Pequeno.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, dedica a manhã a contactos com a população na zona de Moscavide, seguindo depois para um almoço com apoiantes na Cervejaria Trindade e termina a campanha socialista com uma festa no jardim da sede nacional do partido no Rato, em Lisboa.

A norte estará o presidente da IL, que tem prevista uma visita ao mercado municipal de Guimarães. Da parte da tarde, Rui Rocha vai encontrar-se com o Movimento Cívico contra a Abstenção em Braga e, posteriormente, vai contactar com a população no mesmo local. Os liberais terminam a campanha com um jantar-comício em Braga.

Já a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, tem, pelas 15:00, um encontro com voluntários da campanha no Porto e termina a campanha com uma festa em Setúbal, ao final da tarde.

A CDU (PCP/PEV) começa a manhã com um desfile na Moita, distrito de Setúbal, seguindo depois para o norte, onde ao final da tarde Paulo Raimundo tem agendado um desfile no Porto e à noite um comício em Braga.

O Livre dedica o último dia de campanha ao distrito do Porto. Rui Tavares começa o dia com uma ação no jardim do Palácio de Cristal, seguindo depois para uma ação de rua em Cedofeita.

Da parte da tarde, o Livre tem ainda uma ação de rua em Vila Nova de Gaia e termina a campanha com jantar-comício na escola artística Ginasiano.

Por sua vez, a porta-voz do PAN tem agenda em Lisboa, estando prevista uma visita a um canil, uma caminhada e um jantar de encerramento.

O último dia será ainda marcado por uma ação de encerramento da campanha do partido Ergue-te, prevista para a praça do Martim Moniz, em Lisboa, que contou com a posição contra da Câmara Municipal de Lisboa, com base no parecer da PSP e tendo em conta o “risco real e fundado de perturbação da ordem pública”.