É uma discussão trivial e bastante comum entre homens e mulheres, nomeadamente quando partilham a mesma casa. Em regra, as mulheres tendem a preferir temperaturas mais amenas dentro de casa e a sentirem mais intensamente o frio.

As diferenças fazem-se também sentir no local de trabalho. O ar condicionado está muito frio ou está muito quente é uma discussão também frequente e, não raras vezes, tem mulheres e homens no campo oposto em relação à forma de sentir a temperatura.

Pode parecer aleatório, mas não é e há uma explicação científica para a diferente percepção da temperatura exterior, como relata o site The Conversation.Um homem e uma mulher com o mesmo peso corporal vão diferir no que respeita à estrutura muscular – as mulheres têm menos músculo e essa é uma das razões pelas quais geram menos calor. Têm também mais massa gorda entre a pele e o músculo, o que faz com que a pele fique mais fria por estar ligeiramente mais longe das veias e da circulação do sangue no corpo.

Por outro lado, as mulheres tendem a ter uma taxa metabólica mais baixa, o que reduz a capacidade de gerar calor quando expostas ao frio.

E depois há as hormonas, nomeadamente o estrogénio e a progesterona que existem em grande quantidade no corpo feminino e que contribuem para a temperatura do corpo e da pele. O estrogénio, por exemplo, dilata os vasos sanguíneos nas extremidades, o que faz com que mais calor seja “seja perdido” – os pés e mãos frias estão muitas vezes assim explicados. Em média, as hormonas fazem com que pés, mãos e orelhas das mulheres estejam com temperatura três graus abaixo das dos homens.

Por curiosidade, é de registar que esta diferença na forma como se sente a temperatura exterior não é exclusiva dos humanos – pássaros e morcegos, por exemplo, partilham o mesmo padrão.

A temperatura ideal não é, assim, a mesma para ambos os sexos em muitas situações, mas há quem tenha soluções que funcionam,

Os escandinavos recomendam o seu método de dormir que consiste em cobertores ou edredões diferentes para cada membro do casal. E, nos escritórios, existem já mecanismos de customizar a temperatura, em vez de um termostato central, igual para todos e que podem ser colocados junto dos computadores ou nas cadeiras.