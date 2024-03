Em comunicado, a empresa garante, contudo, que “será sempre assegurado o acesso às plataformas para as partidas e chegadas do transporte ferroviário na estação”.

A intervenção, no âmbito dos trabalhos de selagem e criação de um canal alternativo para as águas pluviais já executado, pretende a “melhoria dos acessos pedonais às plataformas”, lê-se na nota.

A passagem inferior serve de acesso às plataformas ferroviárias e também para o atravessamento seguro da Linha de Cascais na zona de Algés.

Na nota é ainda indicado que os trabalhos vão desenvolver-se faseadamente.

Assim, numa primeira fase, será feita a reparação na rampa de acesso às linhas 2/3 (entre as 05:00 de segunda-feira e as 18:00 do dia 22 de março) e a pintura antiderrapante do pavimento (entre as 09:00 do dia 23 de março e as 05:00 do dia 25 de março).

Numa segunda fase, será feita a reparação da rampa de acesso às linhas 1/3 (entre as 05:00 do dia 01 de abril e as 18h:00 do dia 05 de abril) e a pintura antiderrapante do pavimento (entre as 09:00 do dia 06 de abril e as 05:00 do dia 08 de abril).