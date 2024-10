Vários vídeos publicados nas redes sociais dão conta de vários caixotes do lixo a arder, como forma de protesto, perante a forma como a PSP actuou numa perseguição na madrugada do dia de hoje. A PSP já tem várias carrinhas da equipa de intervenção especial. No local, também se encontra os Bombeiros da Amadora.

Segundo o JN, o indivíduo foi abordado na Avenida da República, na Amadora, pela PSP, mas fugiu para o interior o Bairro da Cova da Moura. Durante a fuga e já dentro do bairro, abalroou vários carros estacionados até que ficou imobilizado. Após abordagem, este terá tentado agredir os agentes com uma arma branco, tendo "um dos polícias, esgotado outros meios e esforços, recorrido a arma de fogo e atingido o suspeito". Odair Fernandes acabou baleado duas vezes no peito e ainda foi transportado para o Hospital São Francisco Xavier, mas não resistiu aos ferimentos.