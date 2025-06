O cidadão cabo-verdiano Odair Moniz, de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de 21 de outubro, no Bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho, e morreu pouco depois.

Segundo o Expresso, a PJ está agora a analisar seis vídeos, captados por um morador da Cova da Moura, que mostram um agente que fazia equipa com o PSP que baleou o cozinheiro a deslocar duas bolsas de Odair Moniz e um objeto semelhante a uma faca junto ao corpo do cabo-verdiano.

Os vídeos, de curta duração, foram gravados entre as 5h35 e as 6h03.

De recordar que, segundo o despacho do Ministério Público (MP), que acusou o agente pelo crime de homicídio, a faca encontrada junto ao corpo "não tinha vestígios biológicos em quantidade suficiente para obter um perfil de ADN". A PJ já tinha admitido anteriormente que é possível que a faca tenha sido manuseada por alguém com luvas para não deixar impressões digitais.