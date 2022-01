Através de três obras, o projeto prevê a construção de vários equipamentos e infraestruturas para atividades náuticas no concelho de Moura, no distrito de Beja, a maioria junto à barragem do Alqueva, num investimento total previsto de 2.162.466 euros, disse hoje à agência Lusa o presidente do município, Álvaro Azedo.

Segundo o autarca, o projeto, que é coordenado pelo município e envolve a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA), visa “agregar, fomentar, consolidar e aproveitar as potencialidades” do concelho e da albufeira do Alqueva no setor da náutica.

Neste sentido, referiu, a estação terá “uma oferta integrada e competitiva” de equipamentos, infraestruturas e serviços para promover o concelho de Moura como destino náutico, “fazendo das atividades náuticas um motor de desenvolvimento turístico”.

A obra mais pequena e a primeira a arrancar no terreno, durante este mês, vai permitir a construção das duas áreas de serviço de autocaravanas da estação náutica, num investimento de 202.446 euros, disse o autarca.

As duas áreas vão permitir criar no concelho de Moura “melhores condições para os turistas que se deslocam em autocaravanas”, frisou.

Esta obra, a cargo da autarquia, vai ser cofinanciada em 72.367 euros pelo Turismo de Portugal, através do programa Valorizar, sendo a verba restante assegurada pelo município.

A área de serviço de Alqueva vai ter oito lugares de estacionamento, sendo um para pessoas com mobilidade condicionada, e a da aldeia da Estrela cinco.

Cada uma destas valências vai dispor de alimentação elétrica, controlo de acessos, internet sem fios e uma estação de serviço dotada de ponto de água potável e de local de descarga de esgotos provenientes de autocaravanas.

Através da segunda maior obra do projeto, orçada em 550.000 euros e a cargo da autarquia e da EDIA, vai ser construída uma plataforma central de lazer junto à barragem do Alqueva.

A plataforma será composta por uma cafetaria, esplanadas, edifício de operadores turísticos, um espaço para abrigo de pequenas embarcações e espaços de acesso.

De acordo com Álvaro Azedo, já foi lançado o concurso público para adjudicar esta obra, que será financiada em 62,11% pela EDIA, com apoio do programa Valorizar - Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, e em 37,89% pela Câmara de Moura.

Já a maior obra e a que vai implicar o maior investimento, de 1.410.000 euros, é da responsabilidade do município e irá servir para construir equipamentos de recreio e lazer junto à barragem ao Alqueva.

Trata-se de uma praia fluvial acessível a pessoas com mobilidade reduzida e com areal e um percurso, uma piscina flutuante, balneários, um posto de primeiros socorros, um parque de lazer e um espaço para prática de desportos de praia.

Segundo o autarca, a autarquia prevê lançar este mês o concurso público para adjudicar a obra, cofinanciada em 75% por fundos comunitários, através do Programa Operacional Regional Alentejo 2020, e em 25% por verbas do município.