Jerónimo de Sousa, na sua intervenção de fundo no debate sobre o estado da nação, reconheceu que "o país vive hoje uma situação diferente daquela que apresentava há quatro anos", pois "Portugal mudou para melhor, com a decisiva contribuição do PCP", num "tempo de avanços na melhoria das condições de vida do povo português" de "recuperar e conquistar direitos e rendimentos".

"Sabemos que era possível ir mais longe, que ficaram problemas por resolver e expectativas por concretizar. Não foi por falta de ação, de iniciativa, de proposta do PCP que isso aconteceu, mas sim porque a disponibilidade e o contributo do PCP foram, muitas vezes, recusados por opção do PS", sublinhou.

Para o secretário-geral comunista, "as limitações dos avanços alcançados nesta legislatura apontam a necessidade de uma nova correlação de forças mais favorável aos trabalhadores e ao povo, indispensável para concretizar essa política alternativa".

"As responsabilidades e influência do PCP nessa nova correlação de forças dependem, obviamente, da força que o povo nos der. Está nas mãos de cada um decidir o seu futuro", desafiou.